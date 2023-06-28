Россиян предупредили о возможном повышении ставок по ипотеке

Экономист Беляев предупредил о возможном повышении ставок по ипотеке и другим кредитам

Ключевая ставка — это общий регулятор общего кредитного рынка. Если повышается ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) России, значит повышаются абсолютно все ставки по кредитам, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиян о возможном повышении ставок.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров 21 июля.

«Раз растет ключевая ставка, значит возрастают абсолютно все кредитные ставки, и ипотека — не исключение. Сказать, что она будет в первых рядах по повышению, трудно, потому что это специфический кредит, который касается крупных вложений. Там каждое небольшое увеличение процента выливается в абсолютной величине уже в рублях в достаточную сумму, и это сдерживает, конечно, повышение ставки и удорожание, но тем не менее это естественно вызовет удорожание ипотеки, как и автокредитов, и любых других кредитов», — поделился экономист.

Собеседник «Ленты.ру» предположил, что ключевая ставка ЦБ будет повышена на 0,5 процента. Тогда, по его словам, ипотечный процент повыситься на 0,5 или даже 1 пункт. «Как правило, если ключевая ставка возрастает на какую-то определенную величину, то, выражаясь уже в конкретных кредитах, которые представляют банки, она не на такую же величину возрастает, а больше», — пояснил аналитик.

В связи с этим Беляев посоветовал сейчас решать вопрос с ипотекой тем, кто собирается ее брать. Он также напомнил, что все время растет и стоимость квартир.

По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, показатель по ключевой ставке не менялся довольно длительный промежуток времени — с сентября 2022 года. Тогда ставку снизили на 0,5 процентных пункта, до 7,5 процента. На этом же уровне она остается до сих пор.

Ранее экономист Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил план ЦБ по повышению ключевой ставки ослаблением рубля, а также оценил эффект от такого решения регулятора для российской экономики.

