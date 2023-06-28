Описан эффект от возможного повышения ключевой ставки ЦБ в России

Экономист Григорьев объяснил план ЦБ по повышению ключевой ставки ослаблением рубля

Центральный Банк (ЦБ) России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании из-за ослабления курса рубля, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эффект от такого решения регулятора для российской экономики.

«Я думаю, что повысят ее в интервале от 0,5 до 1 процентного пункта, вряд ли больше. Скорее всего, это связано с ослаблением рубля относительно доллара и евро. Но мне кажется, что это неправильный ход. Это не очень хорошо скажется на экономике. Конечно, это очень сложный выбор — с одной стороны, инфляция, с другой стороны, недостаточная насыщенность экономики дешевыми деньгами», — объяснил он.

В то же время, по мнению Владимира Григорьева, справиться с ростом инфляции с помощью повышения ключевой ставки сложно.

«Наиболее эффективным способом является наращивание объема реальных товаров и услуг, которые получает население. Подобным образом добиться больших экономических результатов, я думаю, не получится. Я думаю, либо не будет никакого эффекта, либо будет негативным», — заключил он.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров 21 июля. Он напомнил, что показатель не менялся довольно длительный промежуток времени — с сентября 2022 года. Тогда ставку снизили на 0,5 процентных пункта до 7,5 процента. На этом же уровне она остается до сих пор.

9 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что после 12 месяцев снижения динамика годового показателя инфляции развернулась и перешла к росту.