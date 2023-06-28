Бизнес-джет совершил посадку без передней стойки шасси и попал на видео

В Мексике самолет с генпрокурором совершил посадку без передней стойки шасси

В мексиканском аэропорту Фелипе Анхелес самолет с генпрокурором на борту совершил посадку без передней стойки шасси и попал на видео. Кадры опубликованы в Twitter.

Уточняется, что в бизнес-джете находились шесть человек. Так как стойка шасси не вышла, воздушному судну пришлось тормозить фюзеляжем. На кадрах видно, как самолет замедляется и опускается передней частью на взлетно-посадочную полосу.

В ходе посадки никто не пострадал.

Ранее у самолета Як-40 российского авиаперевозчика «АэроБратск» в Якутии во время приземления разрушилось шасси. Инцидент произошел в четверг, 1 июня, с пассажирским воздушным судном, направлявшимся из Братска в Олекминск.