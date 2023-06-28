Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:34, 28 июня 2023Путешествия

Бизнес-джет совершил посадку без передней стойки шасси и попал на видео

В Мексике самолет с генпрокурором совершил посадку без передней стойки шасси

В мексиканском аэропорту Фелипе Анхелес самолет с генпрокурором на борту совершил посадку без передней стойки шасси и попал на видео. Кадры опубликованы в Twitter.

Уточняется, что в бизнес-джете находились шесть человек. Так как стойка шасси не вышла, воздушному судну пришлось тормозить фюзеляжем. На кадрах видно, как самолет замедляется и опускается передней частью на взлетно-посадочную полосу.

В ходе посадки никто не пострадал.

Ранее у самолета Як-40 российского авиаперевозчика «АэроБратск» в Якутии во время приземления разрушилось шасси. Инцидент произошел в четверг, 1 июня, с пассажирским воздушным судном, направлявшимся из Братска в Олекминск.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о судьбе ЧВК «Вагнер» в Африке
    Экс-солистке группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение
    Поставлена под сомнение эффективность кофеина
    В Германии высказались об укреплении восточного фланга НАТО
    На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары
    Стали известны подробности задержания российского борца с киберпреступностью
    В центре российского города две семьи устроили массовую драку из-за невесты
    Российский блогер распаковал на камеру iPhone за 10 миллионов рублей
    Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории
    Виктория Боня заявила о планируемой пластике у хирурга модели Кендалл Дженнер
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.