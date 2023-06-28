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20:04, 28 июня 2023Путешествия

Невеста потеряла платье в аэропорту и едва не сорвала свадьбу

Daily Mail: летевшая на свадьбу невеста забыла платье в службе безопасности аэропорта

Фото: Wedding Photography / Unsplash

Невеста, летевшая на свадьбу на Кипре, потеряла платье в аэропорту и едва не сорвала свой «лучший день в жизни». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 36-летняя Кэти Лэтэм (Katie Latham) должна была вылететь в Пафос из Манчестера вместе с женихом. Они вовремя прибыли в авиагавань, однако у выхода на посадку обнаружили, что чемодана с платьем нет рядом. В это время по громкоговорителю объявили, что розовый багаж забыт в отделе службы безопасности.

Будущий муж Лэтэм бросился за платьем, а сама она стала умолять сотрудников Ryanair не заканчивать посадку в течение еще нескольких минут. Несмотря на ее просьбы, двери самолета были закрыты вовремя. В авиакомпании объяснили, что самолет должен вылететь в указанное на табло время. Тем не менее рейс все равно задержался: у опоздавших молодоженов был багаж и в самолете, на его выгрузку ушло 40 минут.

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Через три дня Лэтэм и ее жених все же вылетели на Кипр и провели свадьбу, однако невесте пришлось пропустить свой девичник.

Ранее бортпроводник рейса Delta услышал разговор расстроенных молодоженов в самолете и решил спасти их медовый месяц. Пассажирка вспомнила, что забыла дома паспорт, без которого ее не пустят на запланированный круиз. Член экипажа пообещал забрать паспорт в Детройте, привезти его в Атланту и передать бортпроводнику другого рейса, направляющегося в Сан-Хуан.

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    Зарина Дзагоева
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