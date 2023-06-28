Названо политическое последствие акции сожжения Корана для Швеции

Политолог Бышок: акция сожжения Корана может осложнить вступление Швеции в НАТО

Очередная акция сожжения Корана в Швеции может усложнить процесс вступления страны в НАТО, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. При этом в разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Стокгольм уже имеет те же привилегии, что и страны военного альянса.

Что будет со вступлением Швеции в НАТО

«Что касается перспектив Швеции в НАТО, надо определить, что мы понимаем под НАТО. Если мы понимаем под НАТО бирку, на которой написано "НАТО", то, может быть, Швеция получит ее не в этом году, а в следующем или вообще через десять лет. Если мы под НАТО понимаем систему коллективной обороны, где страны обязаны прийти друг другу на помощь, то Швеция уже находится под этим коллективным зонтиком», — сказал он.

Швеция сейчас, не будучи формально членом НАТО, имеет все те же привилегии, что и все остальные члены НАТО. Если, грубо говоря, на Швецию сейчас кто-то нападет, то страны, которые гарантировали ей безопасность, обязаны прийти ей на помощь Станислав Бышок политолог

Почему Швеция разрешает проводить религиозные акции?

Демократические принципы и свобода самовыражения — это то, чему Швеция придает большое значение, отметил политолог.

«Ничего похожего на [закон об] оскорблении чувств верующих в шведском законодательстве нет, потому что предполагается, что если ваши чувства оскорблены, то вы не верующий. Но действительно существует в западном мире дискуссия о границах допустимого. Какие-то темы абсолютно табуированы в большинстве западных стран, например, отрицание или сомнения в том, что был холокост. Что касается религиозного момента, его тоже по-разному трактуют», — заключил он.

Полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

При этом премьер страны Ульф Яльмар Кристерссон назвал решение законным, но неуместным.

В начале 2023 года между Турцией и Швецией разгорелся скандал из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. На фоне этой акции Анкара отказалась одобрять заявку Стокгольма на вступление в НАТО.