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12:48, 28 июня 2023Мир

В Швеции не поняли влияния вступления страны в НАТО на отношения с Россией

Глава разведки Швеции: трудно оценить влияние вступления страны в НАТО на отношения с РФ

Фото: Yves Herman / Reuters

Швеции сейчас трудно оценить, как вступление страны в НАТО повлияет на отношения с Россией. Эффекта от членства в альянсе не понял глава шведской Военной разведслужбы Томас Нильссон, сообщает ТАСС.

«Были высказаны угрозы, что в случае вступления Швеции в НАТО будет предпринято то, что называют военно-техническими мерами. Что именно, остается увидеть», — сказал он.

Нильссон отметил, что уже предпринимались разные попытки повлиять на процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс. Он уверен, что в дальнейшем будет оказываться влияние на ту роль, «которую Швеция будет играть в НАТО».

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что надеется на вступление страны в НАТО на саммите альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, хоть и не уверен в этом. Глава правительства предположил, что страна может вступить в альянс и до июльской встречи глав государств, но ее могут и не принять из-за позиции Турции и Венгрии.

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    Семен Александров
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