Швейцария пока не присоединилась к новому пакету антироссийских санкций

Швейцария может присоединиться к 11-му пакету санкций ЕС против России к концу августа

Швейцария еще не присоединилась к 11-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, так как подобное решение требует времени. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш, его слова приводит РИА Новости.

На данный момент был принят только новый список лиц, попадающих по санкции, так как подобный перечень может быть быстро адаптирован и перенят, отметил он. По словам Майенфиша, другие меры ЕС «должны быть сначала приняты в швейцарском законодательстве и в любом случае требуют решения Федерального совета».

Пресс-секретарь добавил, что обсуждение и принятие решения о присоединении к новому пакету санкций состоится в «надлежащий срок». На сайте Федерального совета указано, что это произойдет к концу августа.

Ранее сообщалось, что Швейцария расширила санкции против России и внесла в список 71 физическое лицо и 33 российские организации. Власти уточнили, что активы этих физических и юридических лиц в стране должны быть заморожены, и о них необходимо сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Им также будет запрещен въезд или транзит через Швейцарию.