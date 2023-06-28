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15:25, 28 июня 2023Мир

Швейцария расширила санкции против России

Швейцария внесла 71 человека и 33 организации в санкционный список против России

Фото: Michael Nagle / Bloomberg / Getty Images

Швейцария расширила санкции против России и внесла в список 71 физическое лицо и 33 российские организации. Об этом сообщается в заявлении швейцарского Федерального совета.

Согласно документу, Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России, изменения вступают в силу в 18:00 (19:00 по московскому времени).

«Активы этих физических и юридических лиц в Швейцарии должны быть заморожены, и о них необходимо сообщить в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO). Этим лицам также будет запрещен въезд или транзит через Швейцарию», — заявили в Совете.

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) сообщил, что почти 1800 физических лиц и организаций находятся под санкциями ЕС после вступления в силу 11-го пакета антироссийских ограничений.

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    Семен Александров
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