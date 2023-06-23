Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 23 июня 2023Мир

ЕС назвал количество человек и организаций под антироссийскими санкциями

Совет ЕС: почти 1800 физических лиц и организаций находятся под санкциями ЕС против России

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Почти 1800 физических лиц и организаций находятся под санкциями Евросоюза после вступления в силу 11-го пакета антироссийских ограничений. О количестве человек и организаций говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА Новости.

«В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются почти на 1800 физических и юридических лиц», — говорится в заявлении.

О вступлении 11-го пакета санкций ЕС против России в силу утром 23 июня сообщили в МИД Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще 21 июня.

Ограничительные меры введены против первого замглавнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Лапина, российского предпринимателя и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, завода имени Я.М. Свердлова, а также российской компании Positive technologies, работающей в сфере информационной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского раскритиковали заявление Обамы о Крыме
    Онлайн-кинотеатр выпустил тизер к ставшему мемом выдуманному фильму про Иваныча
    Дмитрия Быкова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
    Зеленский обвинил Столтенберга в демотивации ВСУ
    В сборной России по боксу заявили об отказе выступать без флага и гимна
    Украина объявила «спонсором войны» популярного китайского автопроизводителя
    ЕС назвал количество человек и организаций под антироссийскими санкциями
    ВКС России передали новую партию Су-35С
    На Украине раскрыли схему по вывозу уклонистов под видом шоферов
    Названа возможная причина потери связи с взорвавшимся батискафом «Титан»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.