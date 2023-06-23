ЕС назвал количество человек и организаций под антироссийскими санкциями

Совет ЕС: почти 1800 физических лиц и организаций находятся под санкциями ЕС против России

Почти 1800 физических лиц и организаций находятся под санкциями Евросоюза после вступления в силу 11-го пакета антироссийских ограничений. О количестве человек и организаций говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА Новости.

«В целом ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, теперь распространяются почти на 1800 физических и юридических лиц», — говорится в заявлении.

О вступлении 11-го пакета санкций ЕС против России в силу утром 23 июня сообщили в МИД Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще 21 июня.

Ограничительные меры введены против первого замглавнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Лапина, российского предпринимателя и сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, завода имени Я.М. Свердлова, а также российской компании Positive technologies, работающей в сфере информационной безопасности.