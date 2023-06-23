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15:21, 23 июня 2023Мир

Стали известны имена попавших под новые санкции ЕС россиян

Генерал Лапин, ряд высокопоставленных россиян и «ЧВК Вагнер Центр» попали под санкции ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) в рамках 11-го пакета санкций ввел ограничительные меры против первого замглавнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Лапина и ряда других высокопоставленных россиян. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что под персональные санкции также попали российский предприниматель и сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс, а также сыновья экс-генпрокурора России Артем и Игорь Чайка.

Кроме того, ограничительные меры распространились и на некоторые организации, включая «ЧВК Вагнер центр», российскую компанию Positive technologies, работающую в сфере информационной безопасности, а также на завод имени Я.М. Свердлова.

О вступлении 11-го пакета санкций ЕС против России в силу утром 23 июня сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии. В ведомстве уточнили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России Европейский союз принял еще 21 июня.

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    Глеб Бажуткин
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