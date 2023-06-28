Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам

Трамп пообещал в случае победы на выборах запретить въезд в США «коммунистам и марксистам»

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах в 2024 году запретить въезд в страну всем «коммунистам и марксистам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Опираясь на федеральное законодательство, я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов», — заявил Трамп.

Политик подчеркнул, что закроет въезд «всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам» в первый же день президентства.

Ранее Трамп обещал в случае победы на выборах 2024 года добиться полной экономической независимости от Китая и лишить КНР статуса наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост главы Белого дома.