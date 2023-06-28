На Украине призвали НАТО пообещать стране место в альянсе

Верховная Рада призвала НАТО взять обязательства по предоставлению Украине места в альянсе

Верховная Рада призвала НАТО взять на себя обязательства по предоставлению Украине места в альянсе. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

«Верховная Рада призывает участников Саммита НАТО в Вильнюсе отметить существенные успехи Украины относительно фактического достижения совместимости военных стандартов Украины со стандартами НАТО, взять на себя обязательства по предоставлению Украине полноправного членства в НАТО и предусмотреть механизм приглашения Украины в альянс», — говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты просят признать «нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО», а также принять на саммите в Вильнюсе стратегическое решение по приглашению страны в альянс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть сама заинтересована в членстве республики в НАТО, так как представители альянса не нападают, а лишь обороняются и защищаются.