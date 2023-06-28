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14:50, 28 июня 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о заинтересованности России во вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Зеленский: Россия должна быть заинтересована во вступлении Киева в НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на выступлении в Верховной раде заявил, что Россия сама заинтересована в членстве Киева в НАТО, передает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, члены Североатлантического альянса не нападают, а лишь обороняются и защищаются.

«Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО», — сказал украинский лидер.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников потребовал от НАТО дать Киеву гарантии приглашения в альянс по окончании конфликта с Россией. Он также сообщил, что это требование Украины не подлежит обсуждению, а после получения приглашения Киев готов немедленно подписать протокол о присоединении и начать ратификацию соглашения.

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    Алевтина Запольская
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