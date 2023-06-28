Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Южная группировка российских войск отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 28 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки противника были отражены в районе Артемовска, а также в районах сел Первомайское, Петровское и Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе боевых действий ВСУ потеряли более 240 бойцов, были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ. Уничтоженные объекты предназначались для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.