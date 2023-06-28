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14:13, 28 июня 2023Россия

Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении

Минобороны России сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Южная группировка российских войск отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 28 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки противника были отражены в районе Артемовска, а также в районах сел Первомайское, Петровское и Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).

В ходе боевых действий ВСУ потеряли более 240 бойцов, были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ. Уничтоженные объекты предназначались для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Варвара Родикова
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