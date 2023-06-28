Минобороны заявило об ударе по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ

Минобороны отчиталось об ударе ВКС по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удар по объектам противника был нанесен высокоточным оружием. Уничтоженные объекты предназначались для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе.

«Все назначенные объекты поражены. Цели удара достигнуты», — отчитались в министерстве.

Ранее в ночь на 26 июня российские войска нанесли групповой удар по артиллерийским складам ВСУ. На пораженных объектах находились в том числе и переданные Украине Западом боеприпасы. Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования.