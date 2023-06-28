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13:44, 28 июня 2023Наука и техника

В США рассказали о недостатках поставленной Киеву западной техники

TNI: американские танки Abrams и БТР Stryker слишком дорогие и неудобные для Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Американская военная техника, которую передали Киеву, показала себя посредственно из-за дороговизны, сложности обслуживания и неподготовленности к местным условиям. О недостатках западной техники рассказал журналист Патрик Дреннан в публикации The National Interest (TNI).

По его словам, американская техника «не всегда является лучшим выбором на поле боя». В частности, танки Abrams, которые весят больше, чем Leopard 2, могут застрять в грязи или разрушить легкие мосты. Силовая установка Abrams оптимизирована для работы на реактивном топливе, которое сложно доставить на поле боя. Кроме того, машину почти невозможно починить в полевых условиях.

«Например, батальон не может починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену. Производство Abrams может стоить десять миллионов долларов за единицу, а последний Leopard 2 стоит около шести миллионов долларов», — пишет автор.

По мнению Дреннана, истребители F-16, которые Киев хочет получить, также не подходят Украине. Он отметил, что в обслуживании F-16 обходится дороже, чем европейские аналоги, а обучение летчиков займет больше времени.

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Автор отметил, что используемый для доставки пехоты бронетранспортер Stryker может оказаться смертельной ловушкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, эта машина уязвима для любого оружия, которое мощнее пулемета.

«Броня оказалась в основном неэффективной и тяжелой, грязь, брызгавшая с резиновых колес в двигатель во время развертывания, вызывала бесчисленные проблемы с обслуживанием, дисплеи компьютеров внутри машины не всегда работали, солдаты в боевом снаряжении погибали при опрокидывании, потому что их ремни безопасности не подходили, а днище машины было слабо бронировано», — привел автор мнение эксперта издания Responsible Statecraft.

В феврале издание Newsweek писало, что танки западного производства, которые страны НАТО поставляют Киеву, смогут сыграть на руку России. Вес этих машин позволит разведке извлечь выгоду, ограничив логистику ВСУ.

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