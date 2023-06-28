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18:56, 28 июня 2023Бывший СССР

Зеленский анонсировал снятие запрета ЕС на импорт зерна с Украины

Президент Зеленский: в ЕС обещают снять запрет на импорт зерна с Украины после 15 сентября

Фото: Darla Hueske / Unsplash

В Европейском союзе (ЕС) обещают снять запрет на импорт зерна с Украины 15 сентября, после окончания действия соответствующего решения Еврокомиссии. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Киеве, передает ТАСС.

По его словам, с соответствующим обещанием выступил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. «Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но он пообещал мне, что после 15 сентября не может быть продолжено блокирование», — уточнил глава государства.

В начале июня сообщалось, что Евросоюз продлил ограничения на ввоз украинского зерна в ряд стран ЕС до 15 сентября. Соответствующие меры распространяются на Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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    Алевтина Запольская
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