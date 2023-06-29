Женщина развелась с неизлечимо больным мужем после 18 лет брака

Американку раскритиковали за то, что она развелась с нуждающимся в уходе больным мужем

Американка Ким Бейер развелась с мужем после 18 лет брака, когда поняла, что он неизлечимо болен. На историю женщины, которую раскритиковали за расставание с нуждающимся в уходе мужчиной, обратило внимание издание The Sun.

У 35-летнего мужа Ким, который, по словам жены, держал себя в хорошей физической форме, во время работы внезапно разорвалась аневризма головного мозга. Врачи назвали его форму аневризмы — растяжения или истончения стенки артерии или вены — худшей в своей практике за 20 лет. Мужчина впал в кому, и в больнице ему провели операцию по удалению значительной части черепа и поврежденного мозга. Ким уже разрешили отключить мужа от систем обеспечения, когда он неожиданно пришел в себя.

После выхода из комы мужчину привезли домой, где ему требовалось постоянное внимание — и медицинских специалистов, и жены. Забота о двоих детях и уход за инвалидом стали трудными, и Ким пришлось попросить о помощи родителей мужа — свекровь до выхода на пенсию была врачом и могла взять на себя часть нагрузки. Именно свекровь предложила увезти мужчину в другую страну, где ей было бы проще ухаживать за сыном.

Ким согласилась, подала на развод и разрешила свекрови увезти мужа — она вспомнила, что когда-то он попросил ее в первую очередь заботиться о детях и себе самой, если что-нибудь с ним случится. «Я подумала, что лучшим проявлением любви будет отпустить его в лучшую ситуацию, где он получит необходимую заботу. Любовь — это не чувство, а действие», — сказала в беседе с журналистами она и добавила, что они с мужем расстались друзьями.

Сейчас Бейер получает много негативных комментариев о своей ситуации в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Зачем тогда выходить замуж? Зачем давать клятвы, "в болезни и в здравии", если вы не собираетесь их выполнять? Ужасные люди, вы должны быть рядом до конца, вы обещали», — пишут некоторые пользователи. Другие отмечают, что неизлечимая болезнь подобна уходу из жизни, и женщине нужно продолжать жить дальше.

Ранее сообщалось, что жительница Китая пришла к дому бывшего мужа и шесть часов простояла под его окнами с плакатами с одной просьбой. Мужчина, однако, проигнорировал ее.