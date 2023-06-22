Женщина шесть часов стояла под окнами бывшего мужа с плакатами с одной просьбой

SCMP: жительница Китая шесть часов умоляла мужа снова жениться на ней с помощью плакатов

Жительница Китая пришла к дому бывшего мужа и шесть часов простояла под его окнами с плакатом с одной просьбой: вернуться к ней. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Женщину на парковке дома в одном из городов провинции Шаньдун заметил в четверг, 15 июня, прохожий по фамилии Чжу. Мужчина рассказал, что у нее было два плаката, на меньшем из которых красовалась надпись: «Муженек, я не права!» На более крупном куске картона было написано: «Я только хочу снова выйти за тебя замуж и дать нашему ребенку полноценную семью. Я буду ждать здесь, пока ты спустишься ко мне».

Чжу утверждает, что она провела под окнами шесть часов, размахивая плакатами. Время от времени женщина стояла на коленях, выкрикивала имя бывшего супруга и умоляла его спуститься к ней. Несмотря на все усилия китаянки, мужчина, по всей видимости, восстановить семью не захотел и из дома так и не вышел.

Поведение женщины вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей. «Жаль ее, конечно, но, по-моему, она просто портит жизнь бывшему мужу», — написал один из них. «Кто будет проситься снова замуж так? Будь я ее мужем, во второй раз точно не женился бы», — заявил другой.

SCMP отмечает, что в последние годы в Китае значительно выросло количество разводов. Согласно статистике, приведенной изданием BJNews, только за первые три квартала 2022 года там развелись 1,64 миллиона пар, что почти на четыре процента больше, чем за тот же период 2021 года.

Ранее сообщалось, что житель Китая, скрыл от бывшей жены имущество на 100 миллионов юаней (1,1 миллиарда рублей) и лишился его части при разводе. Оказалось, что мужчина владел 18 объектами коммерческой недвижимости, о которых китаянка не знала.

