Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:41, 29 июня 2023Наука и техника

Минобороны поставили партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

«Ростех» поставил МО России первую в 2023 году партию самоходных гаубиц 2С19М1 «Мста-С»

Фото: Ростех

Госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны России первую в 2023 году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 «Мста-С» в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в госкорпорации.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 "Мста-С". Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем (АСУНО), позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях», — говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что АСУНО может автономно определять координаты, автоматически рассчитывать установки для ведения огня с закрытых огневых позиций и обеспечивать выполнение противоогневого маневра. Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляются автоматически.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023

Отмечается, что автоматизация процесса заряжания, выбора типа снаряда и выброса стреляных гильз снижают нагрузки на экипаж и обеспечивают скорострельность в восемь выстрелов в минуту при использовании возимого боезапаса.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, все поставленные гаубицы перед отправкой в войска прошли пробеговые и огневые испытания на полигоне, а также заводскую проверку всех систем и приемку заказчиком.

Базовую версию 2С19 «Мста-С» приняли на вооружение в 1989 году. Машина на гусеничном шасси оснащена гаубицей 2А64 калибра 152 миллиметра.

В апреле временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-майор Сергей Медведский сообщил, что государственные испытания самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершатся в 2023 году.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Россия пригрозила Швейцарии ухудшением отношений из-за сближения с НАТО

    В Херсонской области полицейские нашли и уничтожили схрон с боеприпасами

    В Россию привезли обновленную Honda

    МИД России предупредил о последствиях акции сожжения Корана в Швеции

    GPT-3 оказался эффективным в распространении дезинформации

    Россия займется добычей металла в Латинской Америке

    Россиян старше 50 призвали отказаться от некоторых любимых блюд

    Девушку высмеяли в сети за аномальный размер губ после похода к косметологу

    Курьер спас россиянку от мошенников и сохранил ее 115 тысяч рублей

    Минобороны поставили партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости