Россиян старше 50 призвали отказаться от некоторых любимых блюд

Диетолог Соломатина: людям старше 50 стоит отказаться от жареной картошки и винегрета

По достижении старшего возраста некоторым россиянам стоит отказаться от ряда популярных и любимых блюд, предупредила диетолог Елена Соломатина. Эти блюда она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Она призвала россиян старше 50 лет отказаться от жареной картошки и винегрета. По ее словам, крахмалистые продукты, к которым относится картошка, могут нанести вред здоровью, особенно в жареном или запеченном виде. «Также термически обработанная свекла или морковь, например, в винегрете, не несет в себе пользы для людей после 50 лет. В сыром виде морковь и немного свеклы будут полезны», — добавила врач.

При этом, по ее мнению, не стоит слишком ограничивать себя или и вовсе переставать есть овощи. «Я рекомендую отказаться от жаренных на масле овощей. Но это значит, что нужно исключить именно этот способ приготовления», — отметила Соломатина. После 50 лет, продолжила она, для организма также вредны любые соленые овощи.

Ранее диетолог Каландия Шота посоветовала в летнюю жару отказаться от красного мяса, кофе и мороженого. Специалистка объяснила, что жирные и сладкие сорта мороженого дают излишнюю нагрузку на печень и поджелудочную железу.