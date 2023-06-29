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18:50, 29 июня 2023Забота о себе

Россиян старше 50 призвали отказаться от некоторых любимых блюд

Диетолог Соломатина: людям старше 50 стоит отказаться от жареной картошки и винегрета

Фото: Gilly / Unsplash

По достижении старшего возраста некоторым россиянам стоит отказаться от ряда популярных и любимых блюд, предупредила диетолог Елена Соломатина. Эти блюда она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Она призвала россиян старше 50 лет отказаться от жареной картошки и винегрета. По ее словам, крахмалистые продукты, к которым относится картошка, могут нанести вред здоровью, особенно в жареном или запеченном виде. «Также термически обработанная свекла или морковь, например, в винегрете, не несет в себе пользы для людей после 50 лет. В сыром виде морковь и немного свеклы будут полезны», — добавила врач.

При этом, по ее мнению, не стоит слишком ограничивать себя или и вовсе переставать есть овощи. «Я рекомендую отказаться от жаренных на масле овощей. Но это значит, что нужно исключить именно этот способ приготовления», — отметила Соломатина. После 50 лет, продолжила она, для организма также вредны любые соленые овощи.

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    Александра Лисица
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