Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:47, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора с госучастием

Минцифры предложило развивать 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием

Фото: Bulkin Sergey / News.ru

Минцифры предложило создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, министерство хочет безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года. В их перечень войдет спектр, который используется аналоговыми телевещателями (694–790 мегагерц), полосы 4,8–4,99 гигагерц и диапазон 3,4–3,8 гигагерц «в режиме совместимости со спецслужбами».

Помимо этого, единый оператор обязан внедрить «систему совместного использования частот с возможностью для силовых органов отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС) операторов в заданной локации». Собеседник газеты, знакомый с ситуацией, считает, что реализована инициатива будет на базе «Ростелекома».

Ранее стало известно, что институт «Сколтех» объявил о создании первой отечественной базовой станции пятого поколения.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Береговая охрана США нашла останки погибших на батискафе «Титан». Что известно о поисках жертв крушения?
    Российские автомобилисты пожаловались на дефицит моторных масел
    ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в приграничном российском регионе
    В прокуратуре Казахстана сообщили о приоритете запроса России в деле Кислицина
    ВСУ увеличили число ударных групп на донецком направлении
    Россиянин на рыбалке выловил из реки гранатомет
    Вильфанд спрогнозировал волны аномального тепла в пяти регионах России
    В Туркмении откроют первый «умный» город Аркадаг
    Объемы производства Toyota в мае оказались рекордными
    Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора с госучастием
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.