Минцифры предложило развивать 5G на базе единого оператора с госучастием

Минцифры предложило развивать 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием

Минцифры предложило создание единого радиочастотного оператора с госучастием для внедрения стандарта связи 5G. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, министерство хочет безвозмездно передать единому оператору полосы частот для создания сетей связи 5G до 2035 года. В их перечень войдет спектр, который используется аналоговыми телевещателями (694–790 мегагерц), полосы 4,8–4,99 гигагерц и диапазон 3,4–3,8 гигагерц «в режиме совместимости со спецслужбами».

Помимо этого, единый оператор обязан внедрить «систему совместного использования частот с возможностью для силовых органов отключать излучение радиоэлектронных средств связи (РЭС) операторов в заданной локации». Собеседник газеты, знакомый с ситуацией, считает, что реализована инициатива будет на базе «Ростелекома».

Ранее стало известно, что институт «Сколтех» объявил о создании первой отечественной базовой станции пятого поколения.