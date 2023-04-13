В России создали отечественную станцию 5G

ТАСС: «Сколтех» объявил о создании первой отечественной базовой станции 5G

Институт «Сколтех» объявил о создании первой отечественной базовой станции пятого поколения. Об этом сообщает ТАСС.

Станция была разработана инженерами «Сколтеха» при поддержке Фонда НТИ. «Успешно завершен трехлетний проект по созданию первого производственного образца отечественной базовой станции пятого поколения связи», — отметили в организации.

Базовая станция разработана в полном соответствии с международными стандартами 3GPP и OpenRAN. В «Сколтехе» уточнили, что по техническим характеристикам станция сравнима с современными образцами иностранного оборудования. Она обеспечивает скорость передачи данных до 1,4 гигабита в секунду.

По словам представителей Фонда НТИ, для создания станции был сформирован Лидирующий исследовательский центр, в рамках которого 39 месяцев велось создание программно-аппаратного комплекса для сетей 5G. Общий бюджет разработки составил 342 миллиона рублей, из которых 300 миллионов рублей были получены в форме государственного гранта. В 2022 году решение прошло всестороннее тестирование при участии операторов «большой четверки», запуск проекта запланирован на 2023-2024 годы.

«Первая партия оборудования, предназначенная для комплектации пилотной сети, уже готова. Объем выпуска базовых станций до конца 2023 года достигнет 100 штук», — отметили в фонде. В пресс-службе «Сколтеха» рассказали, что несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту.

Осенью 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что связь пятого поколения запланировали внедрить в городах-миллионниках к 2024 году. Шадаев назвал 5G критической технологией, которую в России приняли решение развивать своими силами.