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14:50, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Врач сравнил пользу от бега и быстрой ходьбы

Врач Агапкин назвал быструю ходьбу полезнее бега из-за меньшей нагрузки на суставы

Фото: Jozsef Hocza / Unsplash

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин сравнил пользу от бега и скандинавской ходьбы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал быструю ходьбу полезнее бега из-за меньшей нагрузки на суставы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«По энергетическим затратам скандинавская ходьба приблизительно соответствует бегу трусцой, скорость потребления кислорода растет примерно одинаково», — рассказал Агапкин. По этой причине, отметил врач, эффект от бега и ходьбы для сердечно-сосудистой системы будет приблизительно одинаковым.

Людям с повышенным весом специалист рекомендовал скандинавскую ходьбу, так как она не оказывает сильную нагрузку на суставы. «Для здоровья скандинавская ходьба — оптимальный вариант», — заключил медик.

Ранее Агапкин в эфире «О самом главном» рассказал о наиболее полезном способе приготовления кофе. Специалист посоветовал россиянам пить напиток, который после варки проходит через бумажный фильтр. Он также рекомендовал пить кофе без молока и сахара.

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    Олег Давыдов
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