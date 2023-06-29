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21:40, 29 июня 2023Культура

Мадонну выписали из больницы

CNN: Мадонну выписали из больницы и перевезли в ее дом в Нью-Йорке
Мадонна

Мадонна. Фото: Neil Hall / Reuters

Американская исполнительница Мадонна, госпитализированная ранее с бактериальной инфекцией, выписана из больницы. Об этом передает телеканал CNN.

Близкий к ситуации источник сообщил, что 64-летнюю певицу перевезли в ее дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи. «Она в порядке», — отметил информатор.

28 июня сообщалось, что Мадонну нашли без сознания и госпитализировали. По словам менеджера певицы Гая Озри, у нее развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой артистка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Из-за госпитализации Мадонна отложила мировое турне. Планировалось, что она выступит в Ванкувере, Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Вашингтоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и других городах.

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    Марина Совина
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