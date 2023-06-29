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01:15, 29 июня 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась фото в бикини и порадовала фанатов

42-летняя модель Алессандра Амбросио поделилась откровенным фото в бикини

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась откровенным фото и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 42-летняя манекенщица позирует в бикини фиолетового цвета, стоя в бассейне и демонстрируя при этом подтянутую фигуру. Ее образ дополняют серебряные браслеты и солнцезащитные очки. Кроме того, для съемки бывший «ангел» Victoria's Secret распустила свои волосы. «Рай у бассейна», — подписала звезда пост, который набрал почти 20 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом женщины, о чем принялись писать в комментариях. «Райская красота», «Самая красивая на планете», «Присутствие ангелов видимо включено в посещение этого бассейна», «Все мужчины о тебе мечтают», а женщины завидуют», «Совершенная красота», — высказывались они.

В апреле Алессандра Амбросио появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Манекенщица посетила церемонию награждения премии The Daily Front Row в белом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. На размещенных кадрах также видно, что наряд оформлен шлейфом, глубоким декольте и высоким разрезом, демонстрировавшим ее ногу.

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    Мария Винар
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