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09:36, 25 апреля 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret появилась на публике в прозрачном платье

Модель Алессандра Амбросио посетила премию The Daily Front Row в прозрачном платье

Фото: Monica Schipper / Getty Images for Daily Front Row

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Бывший «ангел» Victoria's Secret посетила церемонию награждения премии The Daily Front Row в белом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. На размещенных кадрах также видно, что наряд оформлен шлейфом, глубоким декольте и высоким разрезом, демонстрировавшим ее ногу. При этом в качестве обуви модель выбрала серебристые туфли.

Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / Globallookpress.com

Визажисты нанесли на лицо манекенщицы макияж в нюдовых оттенках, а волосы распустили. Из аксессуаров на ней — несколько колье, серьги-гвоздики и кольца. В руках знаменитость также держала клатч в тон обуви.

В марте Алессандра Амбросио пришла на ковровую дорожку афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде. 41-летняя манекенщица пришла на вечеринку Vanity Fair в платье из сетки серебристого цвета с открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера.

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Майя Пономаренко
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