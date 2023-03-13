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20:42, 13 марта 2023Ценности

41-летняя модель пришла на вечеринку в прозрачном платье из сетки

Бразильская модель Алессандра Амбросио посетила афтепати «Оскара» в платье из сетки
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио появилась на ковровой дорожке афтепати кинопремии «Оскар» в откровенном наряде. Снимки фотографов публикует Page Six.

41-летняя манекенщица пришла на вечеринку Vanity Fair в платье из сетки серебристого цвета с открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что прозрачная ткань вещи демонстрирует грудь знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера. В то же время волосы экс-ангела Victoria's Secret собрали в небрежный пучок, а макияж выполнили в нюдовых оттенках.

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Помимо Амбросио, на мероприятии в Беверли-Хиллз присутствовали актрисы Дженнифер Кулидж, Кейт Хадсон, Джессика Альба и Оливия Уайлд, модели Джиджи и Белла Хадид, Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также актеры Педро Паскаль, Майкл Би. Джордан и другие звезды.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски появилась на афтепати «Оскара» в прозрачном платье. 31-летняя знаменитость вышла в свет в серебристом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. При этом обнаженную грудь манекенщицы прикрывал орнамент, выполненный в виде блестящей шнуровки.

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Майя Пономаренко
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