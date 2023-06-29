Российский регион получил специализированный вертолет для работы в Арктике

Мурманская область получила собственный вертолет для работы в арктических условиях

Мурманская область получила собственный вертолет для работы в условиях Арктики. Об этом сообщает региональное издание «Мурманский вестник».

Ми-8 АМТШ-ВА («вариант Арктика») предназначен для эксплуатации при экстремальных температурах до минус 60 градусов. Максимальная продолжительность полета машины составляет шесть часов, а предельное расстояние — 1400 километров. Навигационная система вертолета позволяет ориентироваться при отсутствии спутникового сигнала, помимо этого воздушное судно обладает расширенными возможностями пилотирования, в том числе в темное время суток.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, вертолет учитывает все основные особенности северных широт. Аппарат может быть использован для высадки оперативно-тактического воздушного десанта, перевозки грузов, поиска, спасения терпящих бедствие, эвакуации раненых и больных, пояснил он. «Мы очень ждали появления такого транспорта на территории нашего региона», — заключил губернатор.

Ранее в Арктике успешно прошли испытания тяжелого беспилотного вертолета. Предназначенный для доставки тяжелых грузов аппарат успешно совершил несколько рейсов и доставил к местам нефтедобычи необходимые ресурсы.