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19:53, 29 июня 202369-я параллель

Российский регион получил специализированный вертолет для работы в Арктике

Мурманская область получила собственный вертолет для работы в арктических условиях

Фото: пресс-служба Улан-Удэнского авиационного завода / РИА Новости

Мурманская область получила собственный вертолет для работы в условиях Арктики. Об этом сообщает региональное издание «Мурманский вестник».

Ми-8 АМТШ-ВА («вариант Арктика») предназначен для эксплуатации при экстремальных температурах до минус 60 градусов. Максимальная продолжительность полета машины составляет шесть часов, а предельное расстояние — 1400 километров. Навигационная система вертолета позволяет ориентироваться при отсутствии спутникового сигнала, помимо этого воздушное судно обладает расширенными возможностями пилотирования, в том числе в темное время суток.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, вертолет учитывает все основные особенности северных широт. Аппарат может быть использован для высадки оперативно-тактического воздушного десанта, перевозки грузов, поиска, спасения терпящих бедствие, эвакуации раненых и больных, пояснил он. «Мы очень ждали появления такого транспорта на территории нашего региона», — заключил губернатор.

Ранее в Арктике успешно прошли испытания тяжелого беспилотного вертолета. Предназначенный для доставки тяжелых грузов аппарат успешно совершил несколько рейсов и доставил к местам нефтедобычи необходимые ресурсы.

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    Алан Босиков
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