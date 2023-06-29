В порту Петербурга задержали партию начиненных кокаином бананов

Mash: в Петербурге задержали спрятанные в бананы 50 кг кокаина на сумму в 450 млн рублей

В порту Санкт-Петербурга задержали десятки рефрижераторов с африканскими бананами. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, при сканировании предназначенной для отправки в Узбекистан партии фруктов, которую в Северной столице для транспортировки должны были перегрузить на фуры, таможенники заметили неладное. Досмотр показал, что некоторые бананы начинены кокаином. Общий вес изъятого наркотика составил 50 килограммов, а стоимость такой партии превышает 450 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Силовики устанавливают подозреваемых.

Ранее 29 июня сообщалось, что в Московской области полицейские задержали 50-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.