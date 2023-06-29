Полиция задержала возле кладбища россиянина с 37 свертками наркотиков

Россиянина с метадоном и героином в нижнем белье задержали возле кладбища в Подмосковье

В Московской области полицейские задержали 50-летнего россиянина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков заметили подозреваемого возле кладбища города Егорьевск. При досмотре в нижнем белье мужчины были обнаружены 37 свертков с героином и метадоном. Задержанный пояснил, что по указке куратора должен был разложить товар по закладкам.

На время расследования уголовного дела подозреваемого отправили в СИЗО.

28 июня на Ставрополье задержали 18 участников ОПГ по подозрению в 69 эпизодах сбыта наркотиков.