Число отравившихся в оздоровительном лагере в Приамурье детей возросло

Роспотребнадзор сообщил, что 86 детей отравились в оздоровительном лагере «Белые горы»

Число отравившихся в оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области детей возросло и составляет 86. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что причиной вспышки заболеваемости острой кишечной инфекцией стал норовирус. Десяти воспитанникам потребовалась госпитализация, остальные переносят вирус в легкой форме. Всего в лагере отдыхали 275 детей.

Работа организации, где произошло массовое отравление детей, приостановлена, документы переданы в суд. В настоящее время детей вывозят из лагеря по домам, эпидрасследование продолжается.

Днем ранее, 28 июня, прокуратура Приамурья сообщала о 70 отравившихся детях.

