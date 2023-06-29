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10:12, 29 июня 2023Россия

Число отравившихся в оздоровительном лагере в Приамурье детей возросло

Роспотребнадзор сообщил, что 86 детей отравились в оздоровительном лагере «Белые горы»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Число отравившихся в оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области детей возросло и составляет 86. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает «Ленте.ру» сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что причиной вспышки заболеваемости острой кишечной инфекцией стал норовирус. Десяти воспитанникам потребовалась госпитализация, остальные переносят вирус в легкой форме. Всего в лагере отдыхали 275 детей.

Работа организации, где произошло массовое отравление детей, приостановлена, документы переданы в суд. В настоящее время детей вывозят из лагеря по домам, эпидрасследование продолжается.

Днем ранее, 28 июня, прокуратура Приамурья сообщала о 70 отравившихся детях.

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    Евгения Куликова
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