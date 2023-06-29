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05:25, 29 июня 2023Россия

В оздоровительном лагере в Приамурье отравились 70 детей

В Приамурье в оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

На место происшествия выехал прокурор Бурейского района. В настоящее время проводится проверка. По предварительным данным, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей.

Проверку также проводят Бурейский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета по Амурской области.

Ранее в Омске произошло массовое отравление школьников. 19 детей приехали из Новокузнецка в Омск на соревнования по пляжному гандболу и заселились в гостиницу, где для них было организовано питание.

В июне в Санкт-Петербурге девятиклассники из 92-й гимназии Выборгского района массово отравились во время выпускного вечера. Праздник проводился 24 июня в ресторане на канале Грибоедова.

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    Марина Совина
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