В Германии заявили о провале попытки Бербок навредить России

Handelsblatt: визит главы МИД ФРГ Бербок не заставил ЮАР отдалиться от России

Визит министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в ЮАР не заставил Преторию отдалиться от России. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Авторы материала отмечают, что Бербок хочет увести ЮАР с пророссийского курса, однако министр иностранных дел африканской страны Наледи Пандор, с которым она провела встречу, «видит ситуацию совершенно иначе».

Встреча главы МИД Германии с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой также не увенчалась успехом, несмотря на то, что она продлилась 75 минут вместо 30 запланированных.

Газета отмечает, что отношения ФРГ с ЮАР остаются сложными, так как правящая в стране партия якобы заняла «пророссийскую» позицию в конфликте на Украине.

Ранее Бербок заявила, что Запад не собирается вмешиваться во внутрироссийские дела в свете мятежа ЧВК «Вагнер». «Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся», — сказала она.