Мариупольский библиотекарь рассказала о поступающих книгах с героизацией Бандеры

Мариупольский библиотекарь Матусова: книги с героизацией Бандеры поступали по разнарядке

Заведующая отдела комплектования фонда городской Централизованной библиотечной системы Мариуполя Нина Матусова рассказала в беседе с РИА Новости, что в учреждения по разнарядке поступали книги с героизацией украинских националистов, в том числе Степана Бандеры.

По словам библиотекаря, литература, в том числе детская, приходила из центральных издательств принудительно, хотя не пользовалась спросом.

«Мы сами ее не заказывали, она приходила только по разнарядке. Она всегда выставлялась в первую очередь на всеобщее обозрение», — уточнила Матусова.

Она добавила, что такая литература выполняла скорее рекламную функцию. По ее словам, если обратить внимание на листок возврата на любой книге, на нем не будет отметок.

В марте стало известно, что росгвардейцы изъяли более 200 экземпляров экстремистской литературы в Херсонской области. Среди книг были публикации Степана Бандера, лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), и Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация) а также книги об их биографии. Кроме того, во многих брошюрах содержалась пропаганда идеологии фашизма и неонацизма.

