Россиянин соврал о дне рождения ради экономии на авиабилете и пошел под суд

Житель Когалыма обманул Utair на 300 тысяч рублей с помощью промокодов ко дню рождения

Россиянина обвинили в обмане авиакомпании Utair на 300 тысяч рублей. Как уточняет Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры, путешественник врал при оформлении авиабилетов для получения скидок по случаю дня рождения, за что теперь пойдет под суд.

В сообщении говорится, что с июля 2019-го по январь 2020 года житель Когалыма ради экономии при покупке билетов для других людей указывал неверную дату рождения и использовал специальный промокод «UBIRTHDAY». С его помощью он получал 20-процентную скидку от стоимости заказа.

«В результате его действий авиакомпании причинен ущерб около 300 тысяч рублей в виде упущенной выгоды, в целях возмещения которого обществом заявлен гражданский иск на указанную сумму», — говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Представители ведомства не уточняют, сколько именно билетов оформил житель Ханты-Мансийского автономного округа, и добавляют, что россиянин вину не признал. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянка обманным путем попыталась получить от турагентства двойную компенсацию за тур в ОАЭ, который не состоялся из-за специальной военной операции. Жительница Казани купила тур в 2022 году, однако поездка отменилась. Туроператор спустя некоторое время вернул деньги (124 тысячи рублей) на счет агентства, которое было готово перевести их россиянке. Однако реквизитов своего банка она сразу не предоставила и в офис приехать не смогла. Решить вопрос удалось только спустя три месяца.