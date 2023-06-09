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16:08, 9 июня 2023Путешествия

Россиянка обманула турагентство и потребовала двойную компенсацию за отмену тура

Россиянка потребовала от турагентства двойную компенсацию за не состоявшийся из-за СВО тур

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россиянка обманным путем попыталась получить от турагентства двойную компенсацию за тур в ОАЭ, который не состоялся из-за специальной военной операции (СВО). Подробности истории рассказал в своем Telegram-канале юрист Игорь Косицын.

По его словам, жительница Казани купила тур в ОАЭ в 2022 году, однако поездка отменилась из-за СВО. Туроператор спустя некоторое время вернул деньги (124 тысячи рублей) на счет агентства, которое было готово перевести их россиянке. Однако реквизитов своего банка она сразу не предоставила и в офис приехать не смогла. Решить вопрос удалось только спустя три месяца: деньги туристке в итоге пришли, она поблагодарила агентство и отправила скан расписки об отсутствии претензий.

Юрист рассказал, что через полгода у туристической организации арестовали счета на 390 тысяч рублей. Оказалось, что это произошло из-за неисполнения судебного решения по тому же отмененному туру в ОАЭ. В эту сумму вошли неустойка, штраф, моральный вред и судебные расходы. При этом туристка умолчала в суде, что деньги ей уже вернули.

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Косицын добавил, что юристам удалось добиться отмены решения суда и повторного рассмотрения дела. В итоге россиянке отказали в иске в полном объеме.

Ранее стало известно, что супружеская пара из Австралии потратила более 17 тысяч долларов на отпуск мечты, который отменился из-за коронавируса. Туристическая компания отказалась возмещать потраченную путешественниками сумму. Они лишь предложили супругам кредитный ваучер, который можно было потратить на другое пакетное предложение.

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    Марина Черняк
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