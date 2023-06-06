Супруги потратили 1,4 миллиона рублей на отпуск мечты и получили три года судов

Супруги из Австралии потратили более 17 тысяч долларов на отменившийся из-за ковида отпуск

Супружеская пара из Австралии потратила более 17 тысяч долларов (около 1,4 миллиона рублей) на отпуск мечты, который отменился из-за коронавируса. Они поделились своей историей с Daily Mail.

Трейси (Tracey) и Род Макграт (Rod McGrath) забронировали через туроператора 21-дневный тур в Швейцарию еще в 2019 году. Но из-за закрытия границ на фоне пандемии COVID-19 долгожданное путешествие совершить не получилось. Вместо этого супружескую пару ждали три года судов — туристическая компания отказалась возмещать потраченную Макгратами сумму. Они лишь предложили супругам кредитный ваучер, который можно было потратить на другое пакетное предложение.

«Они удерживают наши деньги и деньги других туристов уже более трех лет. За 17 тысяч долларов сейчас можно купить новую небольшую машину», — пожаловалась Трейси Макграт. Она добавила, что этот печальный опыт подорвал ее доверие к туристической индустрии.

Ранее сообщалось, что российский турист в последний день передумал лететь в Египет и пошел под суд. Как рассказал юрист, представляющий интересы туркомпании, в последний момент клиент отменил транзакцию, все еще находившуюся в обработке. Вскоре он перестал выходить на связь, заблокировав номер менеджера. Лишившаяся своих средств компания попыталась вернуть деньги у туроператора.