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19:52, 29 июня 2023Ценности

Стилистка развеяла популярный миф об универсальности черного цвета

Стилистка София Бэйли заявила, что черный цвет сочетается только с холодными оттенками

Фото: Daniel Zuchnik / Getty Images

Персональная стилистка из Англии София Бэйли развеяла популярный миф об универсальности черного цвета. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

На размещенном видео эксперт рассказала, что многие люди любят добавлять данный цвет в свои образы. Однако, по ее словам, он сочетается не со всеми оттенками. Например, когда какой-нибудь яркий цвет присутствует рядом с черным, то это создает сильный контраст в образе. «Это может привлекать, но некоторых людей может и оттолкнуть», — уточнила она.

В связи с этим специалистка посоветовала сочетать черный цвет только с холодными тонами, такими как синий, розовый, пурпурный и темно-зеленый. «И это потому, что холодные оттенки имеют черный подтон, поэтому между ними есть гармония», — отметила Бэйли.

В мае персональная стилистка Евгения Гудошина предостерегла россиянок от покупки трех вещей. Эксперт посоветовала с осторожностью выбирать одежду со звериными принтами, поскольку многие производители любят дополнять подобные изделия акцентными пуговицами или необычными рукавами. По ее мнению, это придает образу вульгарности.

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    Мария Винар
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