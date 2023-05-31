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19:42, 31 мая 2023Ценности

Россиянок предостерегли от покупки трех вещей

Стилистка Евгения Гудошина предостерегла россиянок от покупки одежды со звериными принтами

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Персональная стилистка Евгения Гудошина предостерегла россиянок от покупки трех вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

Так, эксперт посоветовала с осторожностью выбирать одежду со звериными принтами, поскольку многие производители любят дополнять подобные изделия акцентными пуговицами или необычными рукавами. По ее мнению, это придает образу вульгарности.

Кроме того, специалистка порекомендовала обращать внимание на крой. Соединенные в одной вещи сложный фасон и анималистичный принт могут смотреться нелепо.

В заключение собеседница издания призвала отказаться от одежды, выполненной из дешевой ткани. «Звериный принт абсолютно точно будет приковывать к вам взгляды, и, если ткань выглядит дешево или торчат нитки, это тоже заметят», — заявила Гудошина.

Ранее имидж-стилистка Алсу Арна назвала три необходимые вещи в женском гардеробе. По мнению эксперта, каждой девушке надо приобрести обувь на высоком каблуке и джинсы, подобранные по типу фигуры. Вдобавок она посоветовала присмотреться к пиджаку, который можно носить на голое тело.

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    Мария Винар
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