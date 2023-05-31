Российская стилистка назвала три необходимые вещи в женском гардеробе

Стилистка Алсу Арна назвала обувь на высоком каблуке необходимой в женском гардеробе

Российская имидж-стилистка Алсу Арна назвала три необходимые вещи в женском гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По мнению эксперта, каждой девушке надо приобрести обувь на высоком каблуке и джинсы, подобранные по типу фигуры. Вдобавок она посоветовала присмотреться к пиджаку, который можно носить на голое тело.

Арна объяснила, что подобная обувь придает ее обладательнице элегантность, а джинсы — комфорт. Что касается жакета, то данный предмет гардероба подчеркивает собранность. «Сочетание привлекательности и интеллекта всегда работает особенно сильно, всегда актуально. А комфорт — это веяние сегодняшнего времени», — отметила собеседница издания.

Ранее стилистка Татьяна Веденская назвала россиянам самую модную одежду на лето 2023 года. В грядущем сезоне актуальными окажутся предметы гардероба бордово-красного, ярко-оранжевого и небесно-голубого оттенков, а также кружева, банты и изделия в технике пэчворк, сшитой из лоскутов тканей разной фактуры.