В Германии научат украинских военных защите от ядерного и химического оружия

Dpa: бундесвер обучит украинских военных защите от ядерного и химического оружия

Вооруженные силы Германии (бундесвер) обучат украинских военных защите от ядерного, химического и билогического оружия, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

Отмечается, что бойцы проходят трехнедельное обучение в Баварии, неподалеку от города Кемптена на специализированной системе.

Германия также предоставит Украине пакет деконтаминационных технологий для обеззараживания местности, уточнил представитель бундесвера.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости страны подготовиться к долгосрочным поставкам оружия Киеву. При этом глава государства выразил надежду на скорое окончание военных действий на Украине.