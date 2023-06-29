Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:35, 29 июня 2023Мир

В Германии научат украинских военных защите от ядерного и химического оружия

Dpa: бундесвер обучит украинских военных защите от ядерного и химического оружия

Фото: Unsplash.com

Вооруженные силы Германии (бундесвер) обучат украинских военных защите от ядерного, химического и билогического оружия, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

Отмечается, что бойцы проходят трехнедельное обучение в Баварии, неподалеку от города Кемптена на специализированной системе.

Германия также предоставит Украине пакет деконтаминационных технологий для обеззараживания местности, уточнил представитель бундесвера.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости страны подготовиться к долгосрочным поставкам оружия Киеву. При этом глава государства выразил надежду на скорое окончание военных действий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Пентагон заявил о сохранении каналов связи военных России и США

    В Германии научат украинских военных защите от ядерного и химического оружия

    В Пентагоне прокомментировали данные о передаче Украине ракет ATACMS

    Определилось общее число выбранных на драфте НХЛ российских игроков

    Мариупольский библиотекарь рассказала о поступающих книгах с героизацией Бандеры

    Пенс раскритиковал администрацию Байдена за затягивание поставок оружия Украине

    Врач подсказал способ вернуть мужское половое влечение после 50 лет

    В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро

    МИД России прокомментировал сообщения о ранении колумбийцев в Краматорске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости