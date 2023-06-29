Россияне стали лояльнее к китайским автомобилям

«Автостат»: в России выросла удовлетворенность автомобилями китайских брендов

Среди россиян растет удовлетворенность китайскими автомобилями. Это следует из результатов опроса аналитического агентства «Автостат».

Общий индекс лояльности был рассчитан как среднее значение оценок по 12 показателям, в том числе качеству сборки, надежности, управляемости автомобиля, безопасности и другим. Максимально возможная оценка по каждому критерию — 100 баллов. Специалисты портала подсчитали, что удовлетворенность автомобилями китайских брендов возросла на 4,2 балла с 2019-го по 2023 год.

Наивысшие баллы респонденты дали китайским авто по таким характеристикам, как внешний вид/дизайн автомобилей (93,5 балла) и интерьер салона (92,3 балла). Хуже всего россияне оценили шумоизоляцию и эргономичность — 71,4 и 79,2 балла соответственно.

По некоторым критериям оценки опрошенных существенно улучшились, например, по динамике разгона (плюс 15,2 балла к показателю 2019 года), стойкости лакокрасочного покрытия (плюс 13,4 балла) и качеству сборки (плюс 8,1 балла). При этом обзорность, управляемость и устойчивость на дороге и также эргономичность китайских автомобилей по мнению россиян стали хуже.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России за первые пять месяцев 2023 года рухнуло на 42 процента по по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было выпущено 155 тысяч автомобилей. При этом за май их произвели 42 тысячи, что в 11 раз превысило показатель того же месяца 2022 года. Такой скачок объясняется эффектом низкой базы, так как год назад был зафиксирован абсолютный антирекорд за всю историю российского автопрома, а многие заводы вводили режим простоя.

