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15:50, 29 июня 2023Экономика

Россияне стали лояльнее к китайским автомобилям

«Автостат»: в России выросла удовлетворенность автомобилями китайских брендов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Среди россиян растет удовлетворенность китайскими автомобилями. Это следует из результатов опроса аналитического агентства «Автостат».

Общий индекс лояльности был рассчитан как среднее значение оценок по 12 показателям, в том числе качеству сборки, надежности, управляемости автомобиля, безопасности и другим. Максимально возможная оценка по каждому критерию — 100 баллов. Специалисты портала подсчитали, что удовлетворенность автомобилями китайских брендов возросла на 4,2 балла с 2019-го по 2023 год.

Наивысшие баллы респонденты дали китайским авто по таким характеристикам, как внешний вид/дизайн автомобилей (93,5 балла) и интерьер салона (92,3 балла). Хуже всего россияне оценили шумоизоляцию и эргономичность — 71,4 и 79,2 балла соответственно.

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По некоторым критериям оценки опрошенных существенно улучшились, например, по динамике разгона (плюс 15,2 балла к показателю 2019 года), стойкости лакокрасочного покрытия (плюс 13,4 балла) и качеству сборки (плюс 8,1 балла). При этом обзорность, управляемость и устойчивость на дороге и также эргономичность китайских автомобилей по мнению россиян стали хуже.

Ранее сообщалось, что производство автомобилей в России за первые пять месяцев 2023 года рухнуло на 42 процента по по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было выпущено 155 тысяч автомобилей. При этом за май их произвели 42 тысячи, что в 11 раз превысило показатель того же месяца 2022 года. Такой скачок объясняется эффектом низкой базы, так как год назад был зафиксирован абсолютный антирекорд за всю историю российского автопрома, а многие заводы вводили режим простоя.

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