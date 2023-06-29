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12:09, 29 июня 2023Экономика

В России рухнуло производство автомобилей

«Автостат»: производство автомобилей в России упало на 42 процента за пять месяцев

Фото: Lenny Kuhne / Unsplash

За первые пять месяцев 2023 года в России выпустили 155 тысяч легковых автомобилей. Таким образом показатель рухнул на 42 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За май в стране произвели 42 тысячи машин — в 11 раз больше, чем за тот же месяц 2022 года. Такой результат объясняется низкой базой мая прошлого года. Тогда был зафиксирован абсолютный за всю историю автопрома антирекорд, и многие предприятия из-за санкций ушли на простой. Например, «АвтоВАЗ» в конце мая 2022 года отправился в трехнедельный отпуск.

Производство грузовых автомобилей с начала года выросло на 0,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составило 60,7 тысячи единиц. В мае выпустили 13,1 тысячи грузовиков, что на 72 процента больше, чем годом ранее.

В мае продажи легковых автомобилей составили 72 тысячи штук, поднявшись в 2,6 раза по сравнению с итогами этого же месяца прошлого года. При этом было реализовано на пять процентов меньше автомобилей по сравнению с апрелем 2023-го. Лидером по продажам стала отечественная Lada. В мае россияне купили 22 тысячи этих автомобилей, что составляет немного более 30 процентов от общего объема продаж.

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    Мария Черкасова
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