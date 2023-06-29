Одна из беднейших стран мира захотела покупать пшеницу у России за свою валюту

Глава МИД Никарагуа Монкада заявил о готовности покупать пшеницу у России за свою валюту

Никарагуа в перспективе хотела бы платить за российскую пшеницу не в долларах, как сейчас, а в рублях или в собственной валюте — кордобах. Об этом, подчеркнув, что страны должны защищать свой финансовых суверенитет, в интервью РИА Новости заявил глава МИД республики Денис Монкада.

В сентябре прошлого года министр финансов республики Иван Акоста указывал, что страна хотела бы увеличить закупки пшеницы в России и готова обсуждать варианты оплаты.

Никарагуа является одной из беднейших стран мира. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в 2023 году ее ВВП на душу населения равен 2,59 тысячи долларов, поэтому вопрос закупки продовольствия для государства стоит особенно остро.

Также Монкада рассказал, что Никарагуа хотела бы сотрудничать с Россией в вопросе строительства Никарагуанского канала, который может стать дублером Панамского и разгрузить его.

Ранее о желании покупать российскую нефть за собственную валюту рассказал спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. По его словам, национальные банки могли бы найти способ конвертировать российский рубль и зимбабвийский доллар.

Россия стремится развивать мировую торговлю в национальных валютах, однако признает сложности, с которыми сталкивается в этом процессе. В частности, из-за сделок в индийских рупиях российским экспортерам сложно выводить заработок из страны.