Посол России в Индии рассказал о переводе торговли в нацвалюты

Посол России в Индии Алипов рассказал о переводе торговли в национальные валюты

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что страны придерживаются гибкого подхода к использованию разных валют во взаимных расчетах, применяя и доллары, и национальные валюты, а также валюты третьих стран. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, приоритетными направлениями работы являются оптимизация механизмов взаиморасчетов, синхронизация платежных систем МИР, а также использование альтернативной SWIFT системы обмена финансовой информацией и общее расширение межбанковского сотрудничества.

Алипов добавил, что стороны не отказались бы от использования американской валюты, «если бы нас не вынуждали». По его словам, «тренд дедолларизации задают» Соединенные Штаты.

Посол подчеркнул, что Индия видит риски, которые сопряжены с иностранными валютами. В связи с этим страна законодательно закрепила возможность использования рупии в международных расчетах — она реализуется уже почти с 20 странами, добавил он.

Ранее сообщалось, что стремление России продавать нефть Индии за рупии привело к проблемам с выводом средств из страны. Индийская валюта копится на счетах местных банков в объеме около миллиарда долларов в месяц, а национальное законодательство не позволяет российским компаниям репатриировать. В результате в начале мая страны приостановили переговоры о переходе в расчетах на национальные валюты, поскольку Москва осознала уровень потерь.