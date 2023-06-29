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05:30, 29 июня 2023Путешествия

Россиянка съездила в круиз в Подмосковье и описала его фразой «грязно, дорого»

Читательница «Тинькофф журнала» разочаровалась поездкой в «Бухту радости» из-за грязи

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Россиянка съездила в однодневный круиз в пляжную зону отдыха «Бухта радости» в Подмосковье и призналась, что была разочарована. Ее рассказ публикует «Тинькофф журнал».

По словам туристки, пейзаж во время поездки на теплоходе не радовал разнообразием, пластиковые сиденья были неудобными, а сам пляж по количеству людей напоминал метро в час пик. Автор отзыва добавила, что в зоне отдыха у воды было много мусора, шумных компаний, кричащих детей и стихийных парковок.

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«"Незабываемый летний день на пляже в Подмосковье", который обещал организатор, действительно надолго останется в моей памяти. Главным образом потому, что я не смогу забыть, насколько многолюдно, грязно и дорого было в "Бухте радости"», — такими фразами описала свой опыт читательница издания.

Россиянка также рассказала, что атмосфера на борту теплохода напомнила ей вечеринку в турецком отеле: с криками, громкой музыкой и нетрезвыми отдыхающими. «Не хватало только пенной дискотеки», — пожаловалась она.

Ранее сотрудники круизного лайнера Royal Caribbean довели до слез одну из пассажирок, отправившуюся в отпуск мечты с мужем. Из-за ошибки членов экипажа австралийская пенсионерка Шерил Стачбери (Cheryl Stuchbery) провела отпуск без багажа и ходила в одной одежде 11 дней. Чемодан туристки был потерян на корабле, поэтому персонал ежедневно забирал единственный наряд Стачбери, чтобы постирать и высушить.

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    Марина Черняк
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