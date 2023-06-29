Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:51, 29 июня 2023Экономика

В России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам

«Маршал» и hh.ru: в России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская транспортно-логистическая отрасль страдает от дефицита курьеров и менеджеров по продажам — в январе-мае спрос на них взлетел на десятки процентов, следует из результатов совместного исследования компании «Маршал» и hh.ru. Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

В указанный период компании ежемесячно размещали в среднем по 3,6 тысячи вакансий курьеров, по 2 тысячи — объявлений о поиске менеджеров по продажам и работе с клиентами, а также по 1,6 тысячи — вакансий менеджеров по логистике и специалистов по внешнеэкономической деятельности.

По уровню востребованности курьеры и менеджеры по продажам уступают только дальнобойщикам — их нехватка уже давно считается самой острой проблемой отрасли. С начала года транспортно-логистические компании искали в среднем по 5 тысяч водителей каждый месяц. За пять лет дефицит дальнобойщиков вырос с 15 до 21 процента, рассказал замдиректора компании ПЭК Вадим Филатов.

«Через какое-то время эта проблема выйдет на государственный уровень. Первыми ее почувствуют крупнейшие ретейлеры, такие как «Магнит», компании с госучастием, а также крупнейшие маркетплейсы», — заявил гендиректор «Маршала» Михаил Белоусов. По его словам, вскоре водители смогут посоревноваться по уровню зарплат с пилотами самолетов или айтишниками.

Материалы по теме:
Турция стоит на пороге глубокого кризиса. Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
Турция стоит на пороге глубокого кризиса.Как победивший на выборах Эрдоган собрался спасать экономику и валюту?
24 июня 2023
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина. Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Главой Центробанка Турции впервые стала женщина.Сможет ли она спасти экономику страны от краха?
Сегодня

Среди причин нехватки сотрудников авторы исследования называют динамическое развитие логистики в целом, сложную внешнеэкономическую ситуацию, а также демографическую яму и создание крупных логистических центров.

Ранее сообщалось, что с нехваткой людей столкнулись российские предприятия по производству электроники. Они рассказали, что вынуждены существенно повышать зарплаты, чтобы переманивать людей. В среднем им не хватает около 20 процентов ручных монтажников, 40 процентов операторов линии поверхностного монтажа и 60 процентов управляющих производством.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Россиянина осудят за распространение интимных фото бывшей

    В Госдепе опровергли намерение США отправить войска на Украину

    Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью уксуса

    Москвичей пригласили на парад ретротранспорта

    Инженер раскрыла подробности «спасения» выходов трех станций метро

    В России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам

    Женщина споткнулась о чемодан и лишилась ноги

    Названы способы сохранить качество вещей во время стирки

    Врач рассказал о способах справиться с болями в спине и суставах на даче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости