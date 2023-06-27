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09:08, 27 июня 2023Экономика

Производство российской электроники столкнулось с нехваткой людей

«Ъ»: производителям российской электроники не хватает от 20 до 60 процентов персонала

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Предприятия по производству электроники в России столкнулись с кадровым голодом и вынуждены существенно повышать зарплаты, чтобы переманивать людей. Об этом со ссылкой на данные рекрутинговой платформы hh и экспертов пишет «Коммерсантъ».

Руководитель «Промконтракта» Елена Жидкова указывает, что в среднем не хватает около 20 процентов ручных монтажников, 40 процентов операторов линии поверхностного монтажа и 60 процентов управляющих производством. Из-за этого средняя зарплата сотрудников за год увеличилась на 20-30 процентов и продолжает расти.

По оценкам hh, операторам линии поверхностного монтажа предлагают до 60 тысяч рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее, а управляющим — до 130 тысяч рублей, плюс четыре процента. При этом общее количество вакансий на должность оператора выросло на 23 процента, а на должность управляющего — на 89 процентов.

Директор поставщика оборудования для производства печатных плат «Глобал Микроэлектроника» Аркадий Гылов рассказал, что дефицит кадров отмечают все производства по сбору электроники в России. В некоторых случаях компании готовы перевозить специалистов из одного конца страны в другой, предлагая больший оклад и снимая им квартиры

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Руководитель комитета контрактного производства Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Георгий Левин считает, что проблема сохранится до тех пор, пока учебные заведения не начнут выпускать достаточное количество специалистов.

Полтора месяца назад российские производители электроники пожаловались правительству на качество подготовки специалистов для отрасли. Оно попросили улучшить процесс и увеличить сроки обучения на год, поскольку сейчас выпускники оказываются не готовы к работе.

Ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков назвал дефицит кадров главной проблемой в российской экономике, более серьезной, чем санкционное давление. Вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что в последние 15 лет отмечался устойчивый уход сотрудников из производственного сектора.

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    Платон Щукин
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