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14:52, 23 июня 2023Экономика

Российские власти пожаловались на нехватку работников заводов

Вице-премьер Голикова заявила об устойчивом снижении производственной занятости в России

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В последние 15 лет власти наблюдали в российской экономике устойчивую тенденцию перетекания сотрудников из производственного сектора в сферу услуг. На нехватку работников заводов, указала вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

Согласно данным, которые привела политик, производственная занятость в России снизилась с 34,4 процента в 2007 году до 28,9 процента в 2022 году. «То есть мы устойчиво ушли из производственной занятости, которая нам сейчас так необходима», — заявила вице-премьер.

По ее словам, сейчас в экономике сохраняются жалобы на ситуацию с молодежной занятостью, а вот для сотрудников в возрасте от 35 до 70 лет ситуация в этой сфере, наоборот, наладилась. Тем временем для отраслей, которые обеспечивают технологический суверенитет, России до 2030 года дополнительно потребуется миллион работников.

При этом главной проблемой в российской экономике остается именно дефицит кадров, который первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков назвал на недавнем на Евразийском экономическом форуме «ключевым вызовом здесь и сейчас» даже на фоне санкционного давления.

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    Дмитрий Воронин
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